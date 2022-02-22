МИД России: Москва пока не намерена размещать в Донбассе военные базы

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22 февраля 2022, 12:37

Башня МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press,

Подписанные договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками Донбасса предусматривают возможность размещения военных баз РФ в Донбассе. Однако пока Москва не планирует этого делать. Такое заявление сделали во вторник, 22 февраля, представители МИД России.

Как сообщалось ранее, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Одновременно российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Парламенты обеих республик уже ратифицировали единогласно данные договоры.

Ранее сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил народ Донбасса с историческим событием – подписанием президентом России Владимиром Путиным документов о признании суверенитета республик.