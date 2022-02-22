Политолог Почта предположил, что все антироссийские санкции уже введены и США «будет трудно что-то найти»

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22 февраля 2022, 11:57 Источник: RT

флаг России, фото: pixabay.com

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заявил, что США продолжают наращивать политику сдерживания России. Так он отреагировал на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о намерении США ввести санкции против Москвы из-за признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Почта пояснил, что признание независимости республик Донбасса может стать предлогом для введения новых антироссийских санкций. При этом, ссылаясь на мнения других экспертов, политолог выразил уверенность, что все ограничения уже введены и будет трудно что-то найти.

«Есть в запасе запрет на запуск «Северного потока - 2», но здесь Германия просто встанет, так сказать, насмерть и не позволит это сделать»,- добавил эксперт RT.