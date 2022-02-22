Политолог Бредихин: новый указ Байдена о санкциях против ДНР и ЛНР позволит избежать «дестабилизации» в регионе

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22 февраля 2022, 10:51 Источник: RT

Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/ globallookpress.com

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя указ президента США Джо Байдена, который запрещает американцам инвестировать в республики Донбасса после признания их независимости Россией, заявил, что это позволит избежать «дестабилизации» в регионе.

«Не будут развиваться американские НКО, не будут развиваться американские компании и навязывать свою систему жизни для населения Донецка и Луганска»,- пояснил эксперт RT.

Ранее сообщалось, что Байден издал указ о первых санкциях за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Документ запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование.