Медведев: после признания независимости Южной Осетии и Абхазии НАТО и США плохо усвоили урок

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22 февраля 2022, 10:36 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании независимости ЛНР и ДНР, заявил, что это является единственно возможным решением.

Медведев пояснил, что на одной чаше весов находились интересы Украины и Запада, а на другой – безопасность мирных жителей. Зампредседателя Совбеза провел параллели с 2008 годом, когда была признана независимость Южной Осетии и Абхазии. Он отметил, что Россия помогла сохранить жизни сотни тысяч людей и преподала наглядный урок НАТО и США.

«Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса»,- продолжил Медведев.

Зампред СБ считает, что война против республик Донбасса шла без правил. По его словам, «местных жителей подвергали постоянным репрессиям, обстреливали дома, заставляли жить в вечном страхе и прятаться в подвалах от бомб».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил мнение, что Украина потеряла Донбасс и полуостров из-за своих безмозглых правителей.