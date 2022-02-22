Глава Крыма Аксёнов заявил, что Украина потеряла Донбасс из-за своих безмозглых правителей

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22 февраля 2022, 09:28 Источник: Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов приветствовал решение президента Российской Федерации Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. "Аплодировал стоя решению нашего Президента!" - написал Аксёнов.

Аксёнов выразил своё мнение, написав пост в социальных сетях. Глава Крыма уверен, что признание ДНР и ЛНР Россией - "этот шаг был единственно возможным в сложившихся условиях.

Как считает Аксёнов, "он отражает общественный консенсус, а также положит конец геноциду народа Донбасса". Глава Крыма отметил, что "Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей".

"Поздравляю наших донецких и луганских братьев!" — заключил Сергей Аксёнов.