Путин и Пушилин подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР в Кремле в Москве

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 23:04

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, 22 февраля, в Москве в Кремле подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

По окончании церемонии подписания Договора состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее обратился к российскому президенту с просьбой признать независимость республики.

Путин в этот же день провел экстренное заседание Совета Безопасности РФ. На нем выступили все члены Совбеза, председатель Николай Патрушев, заместитель Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. Все они высказались за признание республик Донбасса.

Путин вечером в понедельник, 21 февраля, предложил незамедлительно признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.