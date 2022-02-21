Путин поговорил с Макроном и Шольцем и заявил о намерении подписать указ по Донбассу

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, провел телефонные разговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявили в Кремле.
Согласно последней информации, Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.
Президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование в связи с таким развитием событий, однако обозначили готовность к продолжению контактов.