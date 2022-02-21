Путин поговорил с Макроном и Шольцем и заявил о намерении подписать указ по Донбассу

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21 февраля 2022, 21:10 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, провел телефонные разговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом заявили в Кремле.

Согласно последней информации, Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу, что имеет в виду в ближайшее время подписать указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Президент Франции и канцлер ФРГ выразили разочарование в связи с таким развитием событий, однако обозначили готовность к продолжению контактов.