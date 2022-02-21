Кулеба заявил, что Киев запросил консультации по безопасности для Украины в Совбезе ООН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально обратился к членам Совбеза ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности для Украины в рамках Будапештского меморандума.
Согласно последней информации, официальный запрос на основе статьи номер 6 Будапештского меморандума был направлен к государствам-членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Украинская сторона требует немедленно провести консультации по безотлагательным действиям для снижения напряжения, а также по практическим шагам обеспечения безопасности страны.