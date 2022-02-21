Помощник президента США по нацбезопасности Салливан уверен, что Россия «продолжает подготовку к вторжению на Украину»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 16:26 Источник: NBC

флаг США, pixabay.com

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник заявил, что "все признаки на земле" указывают, что РФ сейчас продолжает подготовку к "крупному вторжению" на Украину.

Джейк Салливан, отвечая на вопрос о перспективах российско-американского саммита, заметил, что когда президент Франции Эммануэль Макрон спросил американского коллегу Джо Байдена, готов ли он встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным, если Москва не начнет "вторжение", глава США ответил "да".

По словам Салливана, однако, все признаки, которые сейчас видны на земле относительно диспозиции российских сил, показывают, что на деле РФ "готовится к крупному вторжению на Украину".