Секретарь СНБО Данилов заявил, что Путин и Байден не будут решать украинский вопрос без участия Киева

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21 февраля 2022, 15:30 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, pixabay.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не будут решать украинский вопрос без участия Киева.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Впоследствии сообщалось, что стороны предложение приняли.

Алексей Данилов подчеркнул, что если встреча российского и американского лидеров состоится, то вопросы по Украине без участия Киева "решить никто не сможет". По словам секретаря СНБО, данный процесс будет происходить только в присутствии украинских представителей.