Кулеба заявил, что Евросоюз развернет на Украине военную консультативную миссию

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21 февраля 2022, 16:15 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, 21 февраля, что Европейский союз направит на украинскую территорию военно-учебную миссию, которая не будет являться боевой.

Дмитрий Кулеба по результатам встречи с главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе сообщил, что ЕС развернет на Украине консультативную учебную миссию. "Принципиальное решение принято", – подчеркнул украинский министр иностранных дел, а также добавил, что такая миссия не будет боевой.

Уточняется, что детали и параметры миссии, о которой идет речь, а также точные сроки ее реализации "еще обсуждаются".