Лавров заявил о наличии попыток создать «непреодолимую конфронтацию между Россией и западным альянсом»

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21 февраля 2022, 15:23 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 21 февраля, заявил, что Запад пытается создать "чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом".

Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом ранее сегодня заявил, что на усилия, нацеленные на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияние оказывает атмосфера, которую в настоящий момент нагнетают западные коллеги.

Глава МИД России уточнил, что Запад сейчас пытается заниматься созданием конфронтации между Москвой и западным альянсом.