Лавров заявил о наличии попыток создать «непреодолимую конфронтацию между Россией и западным альянсом»

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 21 февраля, заявил, что Запад пытается создать "чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом".
Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом ранее сегодня заявил, что на усилия, нацеленные на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияние оказывает атмосфера, которую в настоящий момент нагнетают западные коллеги.
Глава МИД России уточнил, что Запад сейчас пытается заниматься созданием конфронтации между Москвой и западным альянсом.