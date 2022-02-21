Представитель посольства США Ребхольц: предупреждения о возможных нападениях в РФ связаны с сообщениями о «минировании» в СМИ

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21 февраля 2022, 14:48 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixels.com

Пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц сообщил, что посольство США в Москве разместило публикации об угрозе нападения на общественные места в крупных городах России из соображений безопасности.

Ребхольц отметил, что в последнее время российские СМИ писали о волне «минирований» общественных мест, включая станции метро в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

«У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения»,- пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас проводится проверка сообщений о возможных терактах, выясняется, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб.