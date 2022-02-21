Песков сообщил о проверке публикаций посольства США в Москве о возможных нападениях в крупных городах России

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21 февраля 2022, 12:57

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предупреждение посольства США в Москве о возможных «нападениях» на общественные места в крупных городах России.

Песков отметил, что подобные публикации со стороны дипломатических представительств - весьма необычная практика. Официальный представить пояснил, что сейчас проводится проверка этих сообщений, выясняется, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб.

«Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были»,- резюмировал он.

Ранее посольство США в Москве призвали американцев, проживающих в РФ, продумать план выезда из страны. Дипмиссия допустила угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.