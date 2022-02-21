Пушков заявил, что во Франции кризис на Украине теряет «информационную неприкосновенность»

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21 февраля 2022, 11:59

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР нет раненых, а люди стреляют сами, заявил, что французские СМИ обличают ложь политика.

«Показательная информация: ведущий французского телеканала TF-1 опубликовал репортажи из Донбасса. Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и это реально, и есть жертвы, а не люди "в отчаянии взрывают сами себя"»,- написал сенатор в Телеграм-канале.

Пушков назвал «пургой» речь «потерявшего контроль над самим собой» Зеленского на полях Мюнхенской конференции. Сенатор отметил, что тема кризиса вокруг Украины медленно, но начинает терять «информационную неприкосновенность» во Франции.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа проникла на юг ДНР, взорвала склад с оружием Народной милиции самопровозглашенного государства и хотела выйти на границу с Россией.