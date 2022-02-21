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21 февраля 2022, 09:44 Источник: URA.RU

Ленид Калашников, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Украина, Киргизия и Армения в будущем могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предположил, что эти пять стран могут объединиться и будет создана новая страна.

Калашников напомнил, как сразу после развала СССР думали, что будут Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, вероятно, учитывая, что с Казахстаном мы всегда были вместе, и его просторы были присоединены во времена Советского Союза.

Парламентарий в разговоре с URA.RU выразил надежду, что вокруг этих народов — Беларусь, Украина, Россия будет формироваться какое-то ядро, которое со временем станет каким-то новым государством. "Я уже говорю, что на базе Союзного государства вырастет такое, что будет называться другим государством", — Леонид Калашников.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым является неотъемлемой частью РФ и не нуждается в признании и одолжении со стороны США.