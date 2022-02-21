Юрий Гемпель на отказ США признать Крым российским ответил: Крым не нуждается в признании со стороны Вашингтона

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21 февраля 2022, 09:32

Юрий Гемпель, фото: facebook.com

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым не нуждается в признании и одолжении со стороны США.

Таким образом Гемпель прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав Российской Федерации или независимости Донбасса ради предотвращения "большой войны".

Политик подчеркнул, что "Крым — это законная и неотъемлемая часть РФ, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев". Он рассказал, что неоднократно бывал в Донецке и Луганске. Гемпель отметил, что народ ЛНР и ДНР защищает свою землю и детей, а невыполнение Киевом Минских соглашений ставит под угрозу существование самой Украины.

По его словам, в Европе "все чаще слышатся здравые голоса в отношении агрессивной политики США, НАТО и Украины".



Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко 20 февраля сообщил о прибытии крымских добровольцев в самопровозглашенные республики для оказания помощи гражданам и защиты их права на самоопределение.