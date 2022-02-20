Координатор комитета «Россия - Донбасс» Андрей Козенко сообщил о прибытии в Донбасс добровольцев из Крыма

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20 февраля 2022, 20:47

фото: vk.com/dnr_online_su

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко в воскресенье сообщил о прибытии крымских добровольцев в самопровозглашенные республики для оказания помощи гражданам и защиты их права на самоопределение.

Козенко отметил, что Донбасс в настоящее время подвергается жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков, в последние дни ситуация накалилась до предела.

Возглавляют группу добровольцев из Крыма сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. По словам координатора комитета, он, как гражданин России, не просто ощущает свою ответственность, но и считает своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права.

"Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение", - цитирует РИА Новости Андрея Козенко.