Захарова о сообщении CBS о приказе «вторгнуться» на Украину: «план действий» ранее публиковали СМИ в Германии

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20 февраля 2022, 23:12 Источник: РИА Новости

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на прямой эфир американского телеканала CBS, в котором корреспондент сказал, что "приказ о вторжении" России на Украину якобы передан войскам.

Мария Захарова напомнила американским СМИ, что "план действий на поле боя" ранее опубликовали немецкие издания. "Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала она в своем Telegram-канале.

Телеканал CBS без каких-либо доказательств передал, что российские войска "получили приказ" о "вторжении" на Украину.