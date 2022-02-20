Зеленский рассказал, что говорил с Макроном о скорейшем созыве трехсторонней контактной группы по Донбассу

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20 февраля 2022, 17:08 Источник: "Интерфакс"

Зеленский и Макрон. Фото с официального сайта президента Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о содержании своего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся в воскресенье.

«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины», - написал Зеленский в своем твиттере.

Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся в воскресенье. До этого французский президент почти два часа беседовал по телефону с Владимиром Путиным.