Песков заявил, что Россия не хочет даже произносить слово «война»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в воскресенье, 20 февраля, заявил, что РФ никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово "война".
Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным ранее сегодня напомнил, что Россия за всю свою историю никогда ни на кого не нападала.
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Россия пережила множество сражений, а также добавил, что "это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".