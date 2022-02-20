Песков заявил, что Россия не хочет даже произносить слово «война»

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20 февраля 2022, 14:57 Источник: Россия 1

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в воскресенье, 20 февраля, заявил, что РФ никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово "война".

Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным ранее сегодня напомнил, что Россия за всю свою историю никогда ни на кого не нападала.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Россия пережила множество сражений, а также добавил, что "это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".