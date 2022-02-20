Британский премьер Борис Джонсон считает, что российский план вторжения на Украину уже начал реализовываться

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20 февраля 2022, 14:26 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Tobias Hase/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российский план по «вторжению» на Украину уже «в известном смысле» реализовывается, а Москва не до конца отдает себе отчет в возможных последствиях. Об этом он сообщил в интервью BBC в воскресенье.

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», - заявил Джонсон.

Он предположил, что руководство России не осознает риска возможных последствий.

«Мы должны принять то, что в настоящий момент Владимир Путин, возможно, мыслит нелогично по этому вопросу и не видит надвигающейся катастрофы», - сказал Джонсон.

Он призвал Россию к дипломатическому урегулированию ситуации.

«Сейчас самое время отойти назад, сейчас время принять участие в серьезном дипломатическом разговоре», - заявил британский премьер, добавив, что в случае развязывания военного конфликта дело закончится «огромными человеческими жертвами как со стороны Украины, так и РФ».

Ранее Джонсон заявил, что Европа находится перед угрозой самого масштабного с 1945 года военного конфликта.