Глава МИД Франции Ле Дриан: Евросоюз не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Белоруссии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа.
В рамках разговора с журналистами Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что размещение российского ядерного оружия в на территории Белоруссии не рассматривается, а также сообщил, что по окончании совместных учений российские войска уйдут из республики.
"Я надеюсь, что тогда мы сможем сказать: "Так и есть", – заметил министр иностранных дел Франции и добавил, что в противном случае это привело бы к серьезным изменениям в европейской безопасности, которые не смогут остаться без ответа.