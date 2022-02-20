Глава МИД Франции Ле Дриан: Евросоюз не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Белоруссии

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2022, 11:44 Источник: Le Journal du Dimanche

глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Sven Hoppe/dpa

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что размещение ядерного оружия на территории Белоруссии серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа.

В рамках разговора с журналистами Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что ранее президент России Владимир Путин заявил главе Франции Эммануэлю Макрону, что размещение российского ядерного оружия в на территории Белоруссии не рассматривается, а также сообщил, что по окончании совместных учений российские войска уйдут из республики.

"Я надеюсь, что тогда мы сможем сказать: "Так и есть", – заметил министр иностранных дел Франции и добавил, что в противном случае это привело бы к серьезным изменениям в европейской безопасности, которые не смогут остаться без ответа.