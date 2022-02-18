Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали «нападение» на Украину

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18 февраля 2022, 15:35 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в пятницу, 18 февраля, заявил, что они с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным никогда не обсуждали какое-либо "нападение" на Украину.

Александр Лукашенко отметил, что силами западных партнеров военно-политический спектр сегодня вышел на лидирующие позиции. "Нам приходится реагировать – и в плане наших военных учений, и дипломатией", – заметил белорусский лидер, однако, добавил, что действия Запада вряд ли будут иметь успех.

Лукашенко обратил внимание, что западные страны сегодня пугают весь мир заявлениями о том, что "завтра" состоится "нападение на Украину", хотя подобных планов у РФ и Белоруссии никогда не было.

Политик также добавил, что Москва и Минск продолжат военные учения.