Нападение российской армии на Украину не состоялось. Коллективный Запад оказался в недоумении относительно своих же заявлений о дате нападения, путях продвижения войск и характере военной операции. В просак попал даже президент США Джозеф Байден, делавший наиболее резкие заявления.
Политические пророки и предсказатели подпортили свой авторитет. Спутниковые снимки о концентрации российских войск у границы Украины, уже никого не удовлетворяют в качестве доказательства. Западные журналисты начерпали информацию о подготовке России к войне у околокремлевских политологов и деятелей атипутинской оппозиции с сомнительной компетенцией и осведомлённостью. Тема войны для США важна ещё и для выдворения России с энергетического рынка Европы. Закрытие «на вечно» Северного потока-2» позволило бы США наладить связи со странами ЕС и поставить их в зависимость.
Разговоры о возобновляемых источниках энергии пока лишь сотрясают воздух. Добыча газа и нефти странами-экспортёрами постепенно увеличивается, так как европейские и азиатские потребители испытывают дефицит углеводородов. Фейковая война не позволила Западу отодвинуть Россию от ЕС, вытеснить её с энергетического рынка и присвоить ей статус «мирового агрессора».
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