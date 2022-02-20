Начальник народной милиции ДНР Синенков заявил, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения

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20 февраля 2022, 11:08 Источник: Telegram

Бойцы НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков заявил в воскресенье, 20 февраля, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения на территорию Донецкой народной республики.

Денис Синенков подчеркнул, что к настоящему моменту вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Он уточнил, что с одобрения "западников" Киев приступил к реализации плана вторжения на территорию ДНР.

По словам начальника народной милиции республики, на протяжении всей текущей недели на линии соприкосновения были "слышны выстрелы и взрывы", не стихавшие ни на минуту. Синенков призвал военнообязанных граждан прибыть в отделы военкоматов, поскольку для ДНР важен "каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию".