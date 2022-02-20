Владимир Зеленский заявил, что больше доверяет данным своей разведки, чем американской

Аргументы Недели → Политика 13+

20 февраля 2022, 09:16 Источник: РБК

Владимир Зеленский, Tobias Hase/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN поблагодарил американскую разведку за информацию, которую она предоставляет, но заметил при этом, что больше доверяет своей.

«Я благодарен за работу, которую проделали обе наши разведки. Но разведка, которой я доверяю, — это моя разведка»,— заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинская разведка использует разные источники информации и осознает риски, «основанные на перехваченных данных».

По его словам, власти Украины трезво оценивают опасения Запада о возможной агрессии России. «Просто класть себя в гробы и ждать прихода иностранных солдат — это не то, что мы готовы сделать»,— сказал Зеленский.

Он вновь повторил мысль, что западным партнерам Украины необходимо увеличить инвестиции в экономику страны и помочь ей в укреплении обороноспособности.

Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что силы безопасности и обороны страны полностью контролируют ситуацию вокруг Донбасса.