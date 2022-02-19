Блинкен: идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике

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19 февраля 2022, 21:58 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, Sven Hoppe/globallook.com

Утверждения о том, что Украина каким-то образом угрожает России, а в непризнанных республиках Донбасса идет геноцид, абсолютны неверны, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом).

По мнению Блинкена, идея о геноциде не выдерживает никакой критики.

«Этого [геноцида] просто не происходит. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне до разделительной линии, которая была проведена в результате российского вторжения на территории Украины, работают наблюдатели ОБСЕ. Они проверяют, что там происходит и чего не происходит. И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран», - заявил госсекретарь США.

Энтони Блинкен в ходе интервью подтвердил информацию о предстоящей встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его словам, она состоится в Европе 24 февраля, если до этого времени не начнется военный конфликт между Россией и Украиной.