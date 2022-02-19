Захарова пообещала направить в ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на слова Шольца о смехотворности геноцида

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19 февраля 2022, 20:15 Источник: Telegram

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

МИД направит коллегам из ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе в связи с заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца о том, что понятие «геноцид» не применимо к ситуации в этом регионе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», - написала Захарова.

«Публиковать эти материалы мы не можем - любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент». Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», - предостерегла она.

После переговоров с Владимиром Путиным, который назвал ситуацию в Донбассе геноцидом, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не согласен с такой оценкой российского президента. А на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу и вовсе назвал утверждения о геноциде в Донбассе «смехотворными».