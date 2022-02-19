Глава НМ ДНР: разведка добыла план наступления ВСУ в Донбассе

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19 февраля 2022, 14:53 Источник: РИА Новости

фото: сайт ДНР

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР республики Эдуард Басурин сообщил, что разведка смогла добыть план наступательной операции украинских силовиков.

В документе говорится, что операция продлится пять суток. Главная цель - выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Отмечается, что удар будет нанесен с трех направлений: Краматорск - Дебальцево, Приазовское и Луганское.

На первом направлении ВСУ планируют за трое суток выйти к Алчевску и Енакиево, далее к российской границе.

На Приазовском направлении украинские силовики подготовили настпление от Широкино и морской десант из Новоазовска, чтобы за двое суток выйти к Иловайску и Ульяновскому, дальше двигаться в направлении Красного Луча.

На Луганском направлении ВСУ будут двигаться к Алчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой «Юг».

Басурин уточнила, что силовики намерены массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни.