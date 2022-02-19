Сенатор Цеков заявил, что США провоцируют активные действия Украины против республик Донбасса

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19 февраля 2022, 10:42 Источник: RT

Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/ globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что провокацией со стороны Киева и тех стран, которые его поддерживают, является невыполнение Минских соглашений. Так сенатор отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

«Выполняли бы Минские соглашения, ситуация была бы гораздо спокойнее. Однако США не хотят мира на Украине. Они хотят войны и провоцируют активные действия Украины против двух республик Донбасса»,- высказал он RT.

Цеков считает, что главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР приняли «правильное решение по эвакуации жителей на территорию России».

Ранее семья беженцев из села Казацкое в самопровозглашённой Донецкой народной республике рассказала, как их принял в России.