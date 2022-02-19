Глава ДНР Пушилин сообщил о предотвращении нескольких терактов со стороны украинских спецслужб

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19 февраля 2022, 10:33

Денис Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что за последние несколько дней на территории ДНР предотвращено несколько терактов со стороны украинских спецслужб.

Пушилин отметил, что Украина ведет масштабные обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик.

«Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб»,- рассказал он в видеообращении в Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. Резервистов просят прибыть в военные комиссариаты.