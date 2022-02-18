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Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о возможном «вторжении» России на Украину

, 17:31 Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о возможном «вторжении» России на Украину
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в пятницу, 18 февраля, заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о якобы готовящемся российском "вторжении" на украинскую территорию.

"Я не обращал на это внимания, вбросов очень много, постоянно реагировать на них – это себе дороже",  – подчеркнул российский лидер в рамках пресс-конференции, которая состоялась по итогам его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал фейками и пропагандой сообщения западных СМИ о "вторжении" страны на территорию Украины.

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