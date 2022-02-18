Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Остином

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 18 февраля, обсудили актуальные вопросы международной безопасности, представляющие интерес для России и США.
В Минобороны Российской Федерации сообщили, что телефонные переговоры Сергея Шойгу и Ллойда Остина состоялись ранее сегодня.
Глава оборонного ведомства РФ и руководитель Пентагона в рамках беседы поделились мнениями о наиболее актуальных вопросах международной безопасности, представляющих взаимный интерес.