Глава Пентагона Остин заявил, что не видит признаков отвода российских войск от границы с Украиной

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18 февраля 2022, 15:05 Источник: ТАСС

глава Пентагона Ллойд Остин, Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве заявил, что Вашингтон не видит свидетельств отвода вооруженных сил РФ от границы с Украиной.

Ллойд Остин подчеркнул, что хотя Россия ранее сообщила об отправке своих войск в гарнизоны, американская сторона не видит доказательств, что это действительно происходит. "Напротив, мы замечаем, что все больше частей направляются к пограничным районам", – отметил глава Минобороны США и добавил, что якобы с российской стороны продолжаются действия, которые обычно войска совершают при подготовке к началу наступления.

Ллойд утверждает, что речь идет о "продвижении к границе", "рассредоточении войск", а также о "подготовке логистики".