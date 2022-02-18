Лавров: Украина не первый год грубейшим образом нарушает свои обязательства

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18 февраля 2022, 15:02 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не первый год грубейшим образом нарушает свои обязательства. Так дипломат отреагировал на вопрос о росте напряженности в Донбассе.

«Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства»,- отметил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «спокойно» спит на фоне событий вокруг Украины, поскольку у него множество надежных источников, которые позволяют отследить «реальную картину».

При этом официальный представитель Кремля подтвердил, что ситуация в Донбассе «вызывает тревогу» и представляет потенциальную опасность.