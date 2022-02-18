Лавров: Украина не первый год грубейшим образом нарушает свои обязательства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не первый год грубейшим образом нарушает свои обязательства. Так дипломат отреагировал на вопрос о росте напряженности в Донбассе.
«Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства»,- отметил глава МИД.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин «спокойно» спит на фоне событий вокруг Украины, поскольку у него множество надежных источников, которые позволяют отследить «реальную картину».
При этом официальный представитель Кремля подтвердил, что ситуация в Донбассе «вызывает тревогу» и представляет потенциальную опасность.