Песков рассказал, что Владимиру Путину спокойно спится на фоне ситуации вокруг Донбасса

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18 февраля 2022, 14:15 Источник: "Интерфакс"

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Президент России Владимир Путин «спокойно» спит на фоне событий вокруг Украины и у него «все хорошо» с источниками для отслеживания ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-колла в пятницу.

На вопрос журналистов, как спится в последние дни президенту России, Песков ответил: «Спокойно!».

Отвечая на другой вопрос, Песков заявил, что эскалация в Донбассе «вызывает тревогу» в Кремле и потенциально представляет опасность.

Пресс-секретаря президента спросили также, какими источниками пользуется Владимир Путин, чтобы следить за ситуацией на Донбассе и попросили прокомментировать высказывание Байдена о 17 разведслужбах США, которые предоставляют ему данные.

«Да, их в США очень много различных [разведслужб]. В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно», - ответил Песков. И добавил, что у российского президента множество надежных источников, которые позволяют составить «реальную картину положения дел».