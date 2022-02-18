Лавров сообщил, что Россия будет настаивать на комплексном подходе по гарантиям безопасности

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18 февраля 2022, 14:15 Источник: RT

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с предложениями по гарантиям безопасности, заявил, что Москва будет настаивать на комплексном подходе. Ответ Москвы американской стороне опубликован на сайте МИД.

«Мы пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам, но будем отстаивать именно комплексный подход»,- пояснил дипломат в беседе с RT.

Напомним, что в четверг, 17 февраля, МИД РФ сообщил о передаче письменной реакции на ответ США по гарантиям безопасности. В ответе министерства подчеркнуто, что «никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется».