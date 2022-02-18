ЛДПР: Жириновский поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы во вторник

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что госпитализированный в ЦКБ с новой коронавирусной инфекцией Владимир Жириновский идет на поправку, но его состояние требует наблюдения врачей. Депутат попросил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период пандемии во вторник.
«Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что заявления по работе Госдумы в период всплеска пандемии прозвучат во вторник на заседании палаты.
Напомним, что Жириновский попал в больницу 2 февраля. Его состояние оценивается как стабильное.