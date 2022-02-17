Захарова призвала «дорогую» Псаки не говорить о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения

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17 февраля 2022, 17:33

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях мирных граждан в Донбассе.

Псаки подвергла сомнению заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Она на брифинге заявила, что это может быть дезинформацией. По словам Псаки, информацию об обнаружении массовых захоронений в Донбасе могут "использовать" в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.

«Dear Jen (Дорогая Джен), возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Захарова призвала Псаки: «Выполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления».