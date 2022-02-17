Президент России объяснил Макрону идею признания республик Донбасса

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17 февраля 2022, 15:43

Путин и Макрон, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, в ходе которых обсудили вопрос о признании республик Донбасса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора.

Кремлёвский чиновник уточнил, что пока что признание ДНР и ЛНР является инициативой, законопроекта об этом не существует. Такой ответ Песков дал на просьбу журналистов дать комментарий словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что российский лидер якобы сказал Макрону, что предложенная идея не будет принята в расчет.

Пресс-секретарь российского президента отметил ошибочность интерпретации содержания переговоров Макрона и Путина, главой внешнеполитического ведомства Франции.

Напомним, в минувший вторник, 15 февраля, Госдума России приняла постановление о необходимости признания ДНР и ЛНР.