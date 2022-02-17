Парламентарии Челябинской области начали работу над законопроектом по МСУ

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17 февраля 2022, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Законодательное собрание Челябинской области

Фотография с сайта zs74.ru

Депутаты предлагают уточнить полномочия органов местного самоуправления и подкрепить их финансированием.

Законодательное Собрание Челябинской области приступило к подготовке поправок к проекту закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает сайт регионального парламента.

Как рассказал председатель ЗакСобрания Александр Лазарев, принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Следующий этап в выстраивании единства публичной власти в соответствии с Конституцией РФ — законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый в первом чтении.

«Данный законопроект предполагает переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, то есть сохраняется уровень городских округов и муниципальных округов. Эта новация сейчас активно обсуждается, дискуссия была в Госдуме и во время первого чтения», — отметил Александр Лазарев.

Он пояснил, что законопроект подразумевает достаточно безболезненный переход к новой системе местного самоуправления за счет длительного переходного периода.

Региональный парламент сейчас ведет работу над поправками в проект федерального закона о местном самоуправлении. Южноуральские депутаты предлагают уточнить полномочия органов местного самоуправления и подкрепить их финансированием.