Парламентарии Челябинской области начали работу над законопроектом по МСУ

Депутаты предлагают уточнить полномочия органов местного самоуправления и подкрепить их финансированием.
Законодательное Собрание Челябинской области приступило к подготовке поправок к проекту закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает сайт регионального парламента.
Как рассказал председатель ЗакСобрания Александр Лазарев, принят закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Следующий этап в выстраивании единства публичной власти в соответствии с Конституцией РФ — законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый в первом чтении.
«Данный законопроект предполагает переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, то есть сохраняется уровень городских округов и муниципальных округов. Эта новация сейчас активно обсуждается, дискуссия была в Госдуме и во время первого чтения», — отметил Александр Лазарев.
Он пояснил, что законопроект подразумевает достаточно безболезненный переход к новой системе местного самоуправления за счет длительного переходного периода.
Региональный парламент сейчас ведет работу над поправками в проект федерального закона о местном самоуправлении. Южноуральские депутаты предлагают уточнить полномочия органов местного самоуправления и подкрепить их финансированием.