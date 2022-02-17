Лавров заявил, что Россия планирует опубликовать ответ по гарантиям сегодня после отправки документа в США

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17 февраля 2022, 13:45 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст этот документ в Вашингтон.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо подчеркнул, что российская сторона планирует направить Соединенным Штатам Америки ответ по гарантиям безопасности, как в бумажной, так и в электронной форме.

Глава МИД РФ уточнил, что документ планируется опубликовать сегодня через несколько часов, после того как он будет направлен в Вашингтон.