Лукашенко заявил, что будет «вечным президентом», если Запад не перестанет «атаковать» Белоруссию

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17 февраля 2022, 13:07 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 17 февраля, заявил, что он будет "вечным президентом", если Запад не прекратит "атаковать" Белоруссию, а также устраивать попытки переворота.

Александр Лукашенко подчеркнул в рамках беседы с журналистами, что если Запад снимет Белоруссию "с мушки прицела" и "не станет тут переворачивать", как было после президентских выборов в 2020 году, то смена президента республики произойдет "раньше, чем они хотят".

Однако, по словам политика, если на Белоруссию продолжатся атаки, он будет "вечным президентом".