Советник главы ЛНР Мирошник заявил о явном нагнетании ситуации в Донбассе

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17 февраля 2022, 11:22

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник утром в четверг, 17 февраля, прокомментировал массированный обстрел Донбасса со стороны Украины сегодня рано утром.

Родион Мирошник подчеркнул, что в головах людей, получивших тонны вооружения, бродит тень войны. Советник главы самопровозглашенной ЛНР в разговоре с RT отметил, что в настоящий момент происходит "явное нагнетание ситуации" в Донбассе.

Мирошник заметил, что попытки угроз и применения вооружения, которым снабдили Украину США, Великобритания и другие союзники, фактически толкают Киев на военное разрешение конфликта. "Чем он закончится – я не думаю, что украинская сторона это понимает", – заключил он.