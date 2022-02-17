Посол Украины Мельник ожидает, что Шольц в ближайшие недели созовет саммит в «нормандском формате»

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17 февраля 2022, 10:34 Источник: Funke

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в четверг, 17 февраля, заявил, что Киев ожидает от Берлина созыва саммита в "нормандском формате", причем это должно произойти уже в ближайшие недели.

Андрей Мельник в рамках беседы с журналистами уточнил, что украинская сторона ожидает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ближайшем будущем созовет в Берлине саммит в "нормандском формате" на высшем уровне.

Украинский посол также подчеркнул, что правительству Германии не следует "идти на уступки Москве" и откладывать вступление Украины в Североатлантический альянс на неопределенный срок. Мельник выразил мнение, что это было бы "геополитической катастрофой".