В кабмине ФРГ рассчитывают на скорые переговоры в «нормандском формате»

Представитель кабмина ФРГ заявил на брифинге в понедельник, 17 января, что страна выступает за более интенсивную работу в "нормандском формате". Германия также надеется на скорые переговоры.
В кабмине ФРГ напомнили, что ранее проводились обсуждения на уровне советников в узких форматах.
Подчеркивается, что Берлин рассчитывает на продолжение переговоров, а также на то, что в скором времени диалог в "нормандском формате" будет проведен на более высоком уровне. В настоящий момент, однако, не уточняется, когда и где могут состояться такие контакты.
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