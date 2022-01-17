Аргументы Недели Политика 13+

В кабмине ФРГ рассчитывают на скорые переговоры в «нормандском формате»

, 14:31 Источник: ТАСС

В кабмине ФРГ рассчитывают на скорые переговоры в «нормандском формате»
флаг Германии, pixabay.com

Представитель кабмина ФРГ заявил на брифинге в понедельник, 17 января, что страна выступает за более интенсивную работу в "нормандском формате". Германия также надеется на скорые переговоры.

В кабмине ФРГ напомнили, что ранее проводились обсуждения на уровне советников в узких форматах.

Подчеркивается, что Берлин рассчитывает на продолжение переговоров, а также на то, что в скором времени диалог в "нормандском формате" будет проведен на более высоком уровне. В настоящий момент, однако, не уточняется, когда и где могут состояться такие контакты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

Столтенберг назвал «сдерживание России» причиной расширения НАТО на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках беседы с журналистами сообщил, что альянс развил активность до уровня, превышающего мощности организации на момент окончания холодной войны.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Экономика

Общество

В мире

Шоу-бизнес

Политика

Политика

Здоровье

Общество

В мире

В мире

В мире