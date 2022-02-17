Южноуральцам предлагают оценить инициативы сенаторов от Челябинской области

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17 февраля 2022, 09:01 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Региональный телеграм-канал запустил голосование.

«Глав.Индекс» предлагает пользователям выбрать наиболее актуальные, по их мнению, предложения, выдвигаемые членами Совета Федерации от Челябинской области.

Перечислены 4 варианта:

запрет иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России (сенатор Маргарита Павлова);

создание инфраструктуры по обращению с отходами I-II классов опасности (сенатор Олег Цепкин);

защита российских семей от ювенальных технологий (сенатор Маргарита Павлова);

дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (сенатор Олег Цепкин).

Для голосования нужно перейти по ссылке.

Напомним, что в прошлый четверг «Глав.Индекс» предлагал жителям Челябинской области поделиться мнением о заявлениях депутатов Государственной Думы. Также на канале регулярно публикуются тематические рейтинги и индексы мэров Южного Урала.