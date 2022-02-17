Южноуральцам предлагают оценить инициативы сенаторов от Челябинской области

Региональный телеграм-канал запустил голосование.
«Глав.Индекс» предлагает пользователям выбрать наиболее актуальные, по их мнению, предложения, выдвигаемые членами Совета Федерации от Челябинской области.
Перечислены 4 варианта:
запрет иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России (сенатор Маргарита Павлова);
создание инфраструктуры по обращению с отходами I-II классов опасности (сенатор Олег Цепкин);
защита российских семей от ювенальных технологий (сенатор Маргарита Павлова);
дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (сенатор Олег Цепкин).
Для голосования нужно перейти по ссылке.
Напомним, что в прошлый четверг «Глав.Индекс» предлагал жителям Челябинской области поделиться мнением о заявлениях депутатов Государственной Думы. Также на канале регулярно публикуются тематические рейтинги и индексы мэров Южного Урала.