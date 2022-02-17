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Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага

, 08:02 Источник: Twitter

Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага
МИД Великобритании, twitter.com

Вечером в минувшую среду, 16 февраля, здание министерства иностранных дел Великобритании, которое расположено в Лондоне, подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной.

Соответствующую информацию и фотографии британское внешнеполитическое ведомство опубликовало накануне на своей странице в социальной сети Twitter и добавило хештег #StandwithUkraine ("Мы с Украиной").

В сообщении Министерства иностранных дел говорится, что здание было подсвечено в цвета украинского флага в знак солидарности с народом страны.

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