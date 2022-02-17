Глава Минфина США Йеллен заявила о глобальных последствиях в случае введения санкций против России

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что в случае введения западными странами новых санкций в отношении Российской Федерации "глобальные последствия" будут неизбежны.
"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", – подчеркнула, Джанет Йеллен и отметила, что американское Министерство финансов совместно с европейцами разрабатывает ряд ограничений, которые могут коснуться "лиц или компаний", а также могут включать в себя контроль над экспортом.
Напомним, ранее президент США Джо Байден отметил, что вероятные санкции против России ударят и по Штатам, в частности, приведут к росту цен на энергоносители.