Глава Минфина США Йеллен заявила о глобальных последствиях в случае введения санкций против России

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17 февраля 2022, 07:51 Источник: AFP

глава Минфина США Джанет Йеллен, Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что в случае введения западными странами новых санкций в отношении Российской Федерации "глобальные последствия" будут неизбежны.

"Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия", – подчеркнула, Джанет Йеллен и отметила, что американское Министерство финансов совместно с европейцами разрабатывает ряд ограничений, которые могут коснуться "лиц или компаний", а также могут включать в себя контроль над экспортом.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отметил, что вероятные санкции против России ударят и по Штатам, в частности, приведут к росту цен на энергоносители.